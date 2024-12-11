"النشرة": دخول الجيش برفقة جرافات إلى 3 نقاط في محيط بلدة الخيام ونقطتين في الحيين الغربي والشمالي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "دخول وحدات الهندسة في الجيش اللبناني برفقة جرافات إلى 3 نقاط في محيط بلدة الخيام ونقطتين في الحيين الغربي والشمالي".

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