اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال زيارة إلى جنوب أفريقيا، الى إن هناك بارقة أمل من نهاية الدكتاتورية في سوريا.
ولفت غوتيريس بعد اجتماعه مع وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، الى أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بالانتقال السلس للسلطة في سوريا. وتابع "أثق تماما في أن الشعب السوري قادر على تحديد مصيره".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس: أثق تماما في أن الشعب السوري قادر على تحديد مصيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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