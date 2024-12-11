غوتيريس: أثق تماما في أن الشعب السوري قادر على تحديد مصيره

اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال زيارة إلى جنوب أفريقيا، الى إن هناك بارقة أمل من نهاية الدكتاتورية في سوريا.

ولفت غوتيريس بعد اجتماعه مع وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، الى أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بالانتقال السلس للسلطة في سوريا. وتابع "أثق تماما في أن الشعب السوري قادر على تحديد مصيره".