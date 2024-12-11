مقتل وزير اللاجئين الأفغاني جراء انفجار في الوزارة

- قُتل وزير اللاجئين الأفغاني خليل الرحمن حقاني جراء انفجار وقع في مقر وزارته> وأوضح مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" انه "وقع انفجار في وزارة اللاجئين ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد توفي".

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