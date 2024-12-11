قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء خمسة فلسطينيين على الأقل في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم عمران لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بأكثر من 12 آلية عسكرية، وداهمت عدة منازل، واعتقلت خمسة فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، مشيرا إلى أن الاقتحام مازال مستمرا ويجري الاحتلال عملية تفتيش ومداهمة للمنازل.

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