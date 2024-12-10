أوجيرو: عطل طارئ على الخط الساخن 1515

أفادت "أوجيرو" بأن "خدمة الزبائن عبر الخط الساخن 1515 غير متوافرة حاليا، نتيجة عطل طارئ"، مشيرة الى أن "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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