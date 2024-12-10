الجزيرة: الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت أطراف قدسيا وجبال القلمون وأطراف تلبيسة بريف حمص وجبال اللاذقية

افادت مصادر لقناة "الجزيرة" بأن "الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت أطراف ضاحية قدسيا وجبال القلمون بريف دمشق وأطراف تلبيسة بريف حمص وجبال اللاذقية".

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