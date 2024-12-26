شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات الكوليرا في هذه المحافظة إلى 54 حالة منذ مطلع 2024 والان مع التفاصيل
وقال السامعي في تصريح، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن السلطات الصحية رصدت 54 حالة وفاة بمرض الكوليرا في المحافظة منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف أن السلطات الصحية رصدت أيضا تسعة آلاف و577 إصابة بالكوليرا، منها ألف و50 حالة مؤكدة بالفحص المخبري.
وحول انتشار مرض حمى الضنك، أفاد المسؤول الصحي بأنه تم رصد ثلاثة آلاف و 795 حالة في المحافظة مند بداية العام الجاري حتى اليوم، دون تسجيل وفيات.
ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء تداعيات الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات.
كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات طبية ، وفق تقارير أممية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات الكوليرا في هذه المحافظة إلى 54 حالة منذ مطلع 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.