تكنولوجيا: TCL تتفوق على سامسونج في سوق أجهزة التلفاز الكبيرة مع تقدم العلامات التجارية الصينية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حقق صانعو أجهزة التلفاز الصينيون خطوات كبيرة في سوق أجهزة التلفاز الكبيرة جدًا، حيث تتفوق تقنية TCL الآن على شركة Samsung Electronics في مجال الأجهزة التي يبلغ حجمها 80 بوصة أو أكثر. وفقًا لشركة أبحاث السوق Omdia، في الربع الثالث من عام 2024، احتفظت TCL بحصة سوقية بلغت 23%، بينما انخفضت حصة سامسونج من 26% إلى 19% مقارنة بالعام الماضي.

لكن تفوق TCL لا يعتبر الوحيد، إذ تلاحق شركة هايسنس الصينية سامسونج بسرعة. فقد تقلص الفارق بينها وبين سامسونج إلى حوالي 1.65% فقط، بعد أن كانت الفجوة تبلغ 11% قبل عام. في الواقع، تمكنت هايسنس من إزاحة LG Electronics من المركز الثالث في السوق العام الماضي.

تستمر الشركات الصينية في أداء جيد بفضل هيمنتها على سلسلة توريد لوحات LCD، مما يسمح لها بالحفاظ على أسعار منخفضة دون التنازل عن الجودة.

أصبح أصبح أكثر وضوحًا خلال الجمعة البيضاء في شهر نوفمبر، حيث كان سعر تلفاز TCL LED مقاس 98 بوصة حوالي 2900 دولار، بينما كان سعر طراز Hisense مقاس 100 بوصة يبلغ حوالي 1599 دولارًا. بالمقابل، كان سعر تلفزيون Samsung mini-LED مقاس 98 بوصة يقارب 8997 دولارًا، وفقًا لأرقام DSCC.

كما انخفض الفارق التقني بين أجهزة تلفزيون LCD الصينية والكورية. فقد حققت العلامات التجارية الصينية تقدمًا كبيرًا في أجهزة التلفاز الكبيرة جدًا مقاس 100 بوصة، وأضافت معالجات متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى موديلاتها المتميزة.

فيما يتعلق بالإيرادات، انخفضت حصة سامسونج في سوق أجهزة التلفاز الكبيرة جدًا من 40% إلى 31% على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما تضاعفت حصة TCL بشكل كبير من 9% إلى 18%.

ويرجع الخبراء هذا التطور بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي للمصنعين الصينيين وانخفاض تكاليف الإنتاج، مما يجعل من الصعب على العلامات التجارية الكورية المنافسة في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، تبحث الشركات الكورية عن طرق أخرى لتحقيق الأرباح. يعتقد بعض الخبراء أن البرمجيات وأنظمة التشغيل قد تكون هي المستقبل الحقيقي، وليس فقط الأجهزة. لكن العلامات التجارية الصينية لا تتباطأ أيضًا، فهي تواصل تعزيز قدراتها البرمجية، مما يثير القلق لدى الشركات الرائدة في السوق التقليدية.

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