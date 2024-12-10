الشرع: سنلاحق مجرمي الحرب وسنحاسب ضباط الأمن والجيش المتورطين بتعذيب الشعب السوري

أكّد القائد العام لغرفة عمليّات المعارضة السّوريّة المسلّحة أحمد الشرع الملقّب بـ"أبو محمد الجولاني"، "أنّنا لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضبّاط الأمن والجيش المتورّطين في تعذيب الشّعب السّوري، وسنلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدّول الّتي فرّوا إليها، حتّى ينالوا جزاءهم العادل".

وأشار إلى "أنّنا سنعلن عن قائمة رقم 1، تتضمّن أسماء كبار المتورّطين في تعذيب الشّعب السّوري، وسنقدّم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضبّاط الجيش والأمن المتورّطين في جرائم حرب"، لافتًا إلى "أنّنا أكّدنا التزامنا بالتّسامح مع من لم تتلطّخ أيديهم بدماء الشّعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزاميّة". وجزم أنّ "دماء الشّهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة لن نسمح أن تُهدر أو تُنسى".