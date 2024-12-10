أكّد القائد العام لغرفة عمليّات المعارضة السّوريّة المسلّحة أحمد الشرع الملقّب بـ"أبو محمد الجولاني"، "أنّنا لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضبّاط الأمن والجيش المتورّطين في تعذيب الشّعب السّوري، وسنلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدّول الّتي فرّوا إليها، حتّى ينالوا جزاءهم العادل".
وأشار إلى "أنّنا سنعلن عن قائمة رقم 1، تتضمّن أسماء كبار المتورّطين في تعذيب الشّعب السّوري، وسنقدّم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضبّاط الجيش والأمن المتورّطين في جرائم حرب"، لافتًا إلى "أنّنا أكّدنا التزامنا بالتّسامح مع من لم تتلطّخ أيديهم بدماء الشّعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزاميّة". وجزم أنّ "دماء الشّهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة لن نسمح أن تُهدر أو تُنسى".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرع: سنلاحق مجرمي الحرب وسنحاسب ضباط الأمن والجيش المتورطين بتعذيب الشعب السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.