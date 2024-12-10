شكرا لقرائتكم خبر عن دمرت 172 قرية.. انهيارات وفيضانات تضرب جزيرة جاوة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الانهيارات الأرضية

الدمام - شريف احمد - انتشل رجال الإنقاذ في إندونيسيا 10 جثث جرفتها مياه الفيضانات أو دفنوا أسفل أطنان من الطمي والصخور التي ضربت قرى مرتفعة في جزيرة جاوة، حسبما قال مسؤولون اليوم الاثنين.ومازال هناك شخصان في عداد المفقودين، وقال الليفتانت كولونيل يودي هاريانتو، الذي يترأس موقع قيادة عمليات الإنقاذ في سوكابومي إن الأمطار الموسمية التي تهطل منذ الأسبوع الماضي أدت لفيض الأنهار على ضفافها.وغمرت المياه أكثر من 170 قرية في منطقة بوكابومي في إقليم جاوة الغربية، في الوقت الذي سقطت فيه الصخور والأشجار من القرى الواقعة على سفح الجبال.وأعلن هاريانتو أن الانهيارات الأرضية والفيضانات والعواصف القوية دمرت 172 قرية، وأجبرت أكثر من 3000 شخص على الفرار إلى أماكن إيواء مؤقتة أقامتها الحكومة.وطالبت السلطات نحو ألف شخص إخلاء أكثر من 400 منزل، معرضة لخطورة الطقس السيئ .