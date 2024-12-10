توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر يستمر حتى مساء الخميس حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي شمال البحر الاسود يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحيانا.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الأربعاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية اعتبارا من المساء خاصة في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ وما فوق.