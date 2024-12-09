الخارجية الاميركية: توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة في الجولان ينبغي أن يكون موقتا

شددت وزارة الخارجية الاميركية على أن توغل اسرائيل داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل إثر اسقاط نظام بشار الاسد، ينبغي فقط أن يكون "موقتا".

واوضح المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في بيان، "إنها خطوة موقتة اتخذوها ردا على ما قام به الجيش السوري من انسحاب في هذه المنطقة. والآن، ما نريد أن نراه في النهاية هو التزام هذا الاتفاق في شكل تام، وسنراقب لنرى إسرائيل تقوم بذلك".

وسئل ميلر عما أذا كانت واشنطن تدعو حليفتها الدولة العبرية صراحة الى الانسحاب، فقال إن الاتفاق الذي وقع بعد حرب "يوم الغفران" في 1973 "يشمل انسحاب إسرائيل الى مواقعها السابقة". لكنه لم يشأ تحديد جدول زمني بالنظر الى التطورات المتسارعة على الأرض في سوريا.

واضاف ميلر "قالت إسرائيل إن ما تقوم به موقت للدفاع عن حدودها. هذه ليست خطوات دائمة، وفي النهاية نريد أن نرى استقرارا دائما بين إسرائيل وسوريا. وهذا يعني أننا ندعم احترام جميع الأطراف لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك".