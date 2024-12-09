وول ستريت جورنال عن مسؤولين سوريين: الأسد أمر قواته بالدفاع عن دمشق مع اقتراب المعارضة المسلحة منها يوم السبت

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سوريين، تأكيدهم أن "الرئيس السوري السابق بشار الأسد أمر قواته بالدفاع عن دمشق مع اقتراب المعارضة المسلحة منها يوم السبت"، لافتين الى ان "الأسد اختفى بحلول أواخر يوم السبت ولم يظهر في خطاب ولم يكن لدى حكومته أي فكرة عن مكانه".

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