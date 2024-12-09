اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "رئيس هيئة الاستخبارات الميجر جنرال شلومي بيندر التقى أمس مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف وذلك في أعقاب سقوط النظام السوري". ولفت أدرعي الى ان "رئيس هيئة الاستخبارات بحث مع الشيخ طريف تطورات المشهد في سوريا وتأثيراتها على الطائفة الدرزية. كما أكد رئيس هيئة الاستخبارات الالتزام العميق بين الجيش الاسرائيلي وهيئة الاستخبارات وبين الطائفة الدرزية التي تساهم بشكل حاسم في مجالات حساسة وحيوية في الجيش عامة وفي هيئة الاستخبارات خاصة".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الاستخبارات الاسرائيلية التقى الشيخ طريف وبحث معه تطورات المشهد في سوريا وتأثيراتها على الطائفة الدرزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.