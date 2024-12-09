اكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، "أننا سنتحمل مسؤولياتنا من أجل ضمان العودة الطوعية للسوريين وإعادة إعمار بلادهم"، لافتا الى "أننا ننتظر من اللاعبين الدوليين والأمم المتحدة دعم الشعب السوري في تشكيل إدارة شاملة".
ورأى أن "السلام الدائم في سوريا يتحقق عبر تسوية وطنية بين الأطراف السورية"، آملا أن "تكون سوريا بلدا تحكمه إدارة تشمل كل الأطراف والأعراق ولها علاقة جيدة مع جيرانها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي: سنتحمل مسؤولياتنا من أجل ضمان العودة الطوعية للسوريين وإعادة إعمار بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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