الجهاد الإسلامي تندد بنشر إسرائيل قوات في منطقة عازلة على الحدود مع سوريا

نددت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بإقدام الجيش الإسرائيلي على "توسيع احتلاله في عمق الأراضي السورية والغارات الهمجية" التي يشنها على العاصمة دمشق ومناطق أخرى في سوريا.
وذكرت في بيان، "هذا العدوان المجرم هو اعتداء صريح على الشعب السوري وإرادته، واستغلال للأوضاع في سوريا لأهداف توسعية، ويثبت أن هذا الكيان هو العدو الحقيقي والوحيد لكل شعوب أمتنا ومنطقتنا".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في وقت سابق اليوم إن قرار نشر قوات للجيش في منطقة عازلة تخضع لرقابة الأمم المتحدة على الحدود مع سوريا يأتي في إطار خطة لضمان حماية كل الإسرائيليين الذين يقطنون هضبة الجولان.
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