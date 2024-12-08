شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 988 مليون دولار.. أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة السبت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار، في حين تسابق واشنطن الوقت لتقديم دعم لكييف قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وجاء في بيان للبنتاغون أن الحزمة تشمل مسيّرات وذخيرة لمنصات إطلاق الصواريخ الدقيقة هيمارس (HIMARS) ومعدات وقطع غيار لأنظمة المدفعية والدبابات والآليات المدرّعة. فولوديمير زيلينسكي في نفس السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى السبت "لقاء جيدا ومثمرا" مع دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "عقدت لقاء ثلاثيا جيدا ومثمرا مع الرئيس دونالد ترامب والرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه"، مضيفا "نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت وبطريقة عادلة".

ووجه الشكر لماكرون لتنظيمه هذا الاجتماع لافتا إلى أن "الرئيس ترامب حازم كعادته. أشكره"، وأوضح زيلينسكي أنه توافق مع ماكرون وترامب "على استمرار العمل معا والبقاء على تواصل".