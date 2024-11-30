مسيّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "طائرةً مسيّرةً إسرائيليّةً تحلّق على علو منخفض فوق العاصمة بيروت والضّاحية الجنوبيّة، للمرّة الأولى منذ وقف إطلاق النّار".

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