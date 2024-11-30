العمليات المشتركة العراقية: حدودنا مغلقة بشكل كامل وقواتنا قادرة على حماية العراق

أكّد نائب قائد العمليّات المشتركة العراقيّة الفريق أوّل الرّكن قيس المحمداوي، أنّ "القوّات الأمنيّة بصنوفها كافّة، قادرة على حماية العراق وجاهزة لأيّ تحدّ"، معلنًا أنّ "الحدود العراقيّة مغلقة بشكل كامل".

وأشار إلى أنّ "القوّات الأمنيّة قطعت شوطًا كبيرًا على المستوى الأمني منذ العام 2014"، مشدّدًا على أنّ "قيادة العمليّات ملتزمة بأوامر القائد العام للقوّات المسلّحة لحماية العراق".

وكان قد أكّد المحمداوي أمس، أنّ "الحدود العراقيّة- السّوريّة مؤمّنة وآمنة جدًّا من حيث الجهد الفني وتواجد القطعات، كقطاعات الحدود وكذلك التّحصينات كالكتل الكونكريتيّة والأسلاك الشّائكة، بالإضافة إلى نصب الكاميرات وتحليق الطّائرات المسيّرة".