أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بأنّ "طريق عيناتا- الأرز سالكة أمام جميع المركبات نهارًا، وللسّيّارات ذات الدّفع الرّباعي ليلًا، بسبب تكوّن طبقة من الجليد".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: طريق عيناتا- الأرز سالكة أمام جميع المركبات نهارًا وأمام سيارات الدفع الرباعي ليلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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