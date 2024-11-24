الجيش الإسرائيلي بعد تهديداته للضاحية: الليلة سيفهم كل من يظن أنه في موقع يسمح له بفرض المعادلات

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلى أن الليلة على وجه التحديد سيفهم كل من يظن أنه في موقع يسمح له بفرض المعادلات".

ويأتي التصريح بعد التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي للمتواجدين في عدة مبانٍ في مناطق حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة والحدث وشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ صباح اليوم، تعرضت تل أبيب وحيفا وبلدات عدة في الجليل لصواريخ أطلقها حزب الله أدت إلى إلحاق دمار وسقوط إصابات بين الإسرائيليين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.