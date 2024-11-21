ميقاتي يزور وزير الدفاع في حضور قائد الجيش

زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني موريس سليم في وزارة الدفاع، في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار الضباط.

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