وزير الخارجية البريطاني: يجب أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة

اكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في حديث للجزيرة، أنه "يجب أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة"، مؤكدا انه "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيصال المساعدات إلى غزة".
واشار الى أننا "أعدنا تمويل الأونروا لأنها الوسيلة الوحيدة لإيصال المساعدات إلى غزة والضفة"، مشددا على أن "سحب الدعم من الأونروا خطأ فادح وقرار الكنيست مخيب للآمال".
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