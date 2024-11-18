ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانة اللبنانية مهى فتوني متابعيها لاحدث أعمالها التي تستعد لطرحها و هي ميني ألبوم من 5 أغاني، حيث قامت بمشاركت البوستر الرسمي لأول اغنية مع متابعيها عب حسابها الخاصن بالإضافة إلى أسماء الاغاني الأخرى، و علقت كاشفةً عن موعد الطرح بالقول : "رغم الظروف و الاوضاع الصعبه اللي منعيشها حبيت اقولكم شكرا على كل حاجة و الميني البوم ده عربون شكر ليكم و اسمه اول حب و ده بيعبر انكم اول حب ليا !كل الحب لكل اللي شاركوا في العمل دع فردا فردا ، موعدنا مع اول اغنية يوم ٢٠ بعد بكرة ( يا واحشني ) خليكم مستعدين… كل الحب".



كانت هذه تفاصيل خبر مهى فتوني تكشف عن ميني البوم جديد بعنوان "أول حب" ..إليكم موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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