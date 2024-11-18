ستارمر وشي يريدان علاقات "متينة" بين بريطانيا والصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، على أهمية "العلاقة المتينة بين المملكة المتحدة والصين" بينما أشار الرئيس الصيني إلى وجود "مساحة واسعة للتعاون" بين البلدين.

جاء لك خلال لقاء ستارمر والرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

وقال ستارمر للرئيس شي، لدى بدء الاجتماع "نريد أن تكون علاقاتنا ثابتة ومتينة مع احترام متبادل كما اتفقنا، وأن نتجنب المفاجآت حيثما أمكن ذلك".

واقترح رئيس الوزراء البريطاني أن يعقد البلدان اجتماعا ثنائيا كاملا في بكين أو لندن.

وهذا أول اجتماع ثنائي بين رئيس وزراء بريطاني والرئيس الصيني منذ فبراير 2018.

بدوره، وقال شي لستارمر إن للبلدين "مساحة واسعة للتعاون"، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الصينية.

وتابع شي "على الصين وبريطانيا التمسك بشراكتهما الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين الصين والمملكة المتحدة".

وأضاف أن "العالم يدخل مرحلة جديدة من الاضطراب والتغيير".