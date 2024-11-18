اعلنت مستشفى رمبام في حيفا، عن "مقتل امرأة واصابة 30 آخرون، بينهم طفل، بجراح متفاوتة الخطورة، إثر سقوط صاروخ أُطلق من لبنان، بشكل مباشر على منزل في مدينة شفاعمرو، مساء الإثنين".
وذكرت الشرطة في بيان، أن "صواريخ سقطت على شفاعمرو، أدت إلى دمار كبير وإصابات"، مضيفة أن قوّاتها "تعمل بقيادة نائب قائد لواء الشمال، على إخلاء المصابين والبحث تحت الأنقاض".
وطالبت الأهالي "تجنّب الوصول إلى المناطق المتضرّرة، لعدم إعاقة عمليات الطوارئ".
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في ساعات المساء، تمّ إطلاق نحو خمسة صواريخ من لبنان باتجاه مناطق في الجليل الأعلى ووسط الجليل".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى رمبام في حيفا: استقبلنا 30 مصابا من شفاعمرو إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.