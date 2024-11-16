ياسين: الدولة تحتاج إلى نحو 250 مليون دولار شهريا لإدارة أزمة النزوح

عرض وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال رئيس لجنة الطوارئ ناصر ياسين، أمام منتدى حوار بيروت في دارة النائب فؤاد مخزومي، آخر التطورات المتعلقة بشؤون النازحين والشؤون البيروتية.

وعرض ياسين خطة الطوارئ التي وضعتها الدولة لإدارة أزمة النزوح والتصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان، بدءًا من مراكز الإيواء، وكيفية إدارة مسألة توزيع المساعدات وخصوصًا الجسر الجوي للمساعدات والمساهمات من الدول المانحة واستلامها وتوزيعها بطريقة عادلة وشفافة على المحافظات التي توزعها بدورها على البلديات ليتم تسليمها للنازحين في مراكز الإيواء.

وأكد أن هذه المساعدات غير كافية في ظل الحاجة المتزايدة وأعداد النازحين الكبيرة وغير المسبوقة.

ولفت إلى الأعباء التي تزايدت على العاصمة بيروت بفعل أزمة النزوح التي تضم الجزء الأكبر من النازحين، وبالتالي تزايد الضغوطات على البنى التحتية للعاصمة وخصوصا لناحية النفايات والأمن والكهرباء والمياه وغيرها من الملفات الساخنة التي يتم التنسيق بخصوصها مع بلدية بيروت، علمًا أن الدولة تحتاج إلى نحو 250 مليون دولار شهريا لإدارة أزمة النزوح.

من جهته، أثنى النائب مخزومي على جهود الوزير وعمل لجنة الطوارئ في ما يتعلق بملف الإغاثة، مشددا على ضرورة اعتماد الشفافية وتوزيع المساعدات بطريقة عادلة امام المجتمعين اللبناني والدولي للحفاظ على استمرارية جسر المساعدات.

أما أعضاء المنتدى، فأكدوا على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة للنزوح لتخفيف العبء عن العاصمة بيروت التي تضم حالياً 55 بالمئة من حجم النزوح الكلي.