الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ في الغبيري وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ حددها خريطتَين في الغبيري وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالب في تهديده باخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.