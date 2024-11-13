وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف إطلاق النار في لبنان ولن نسمح بأي تسوية دون تحقيق أهداف الحرب

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى "أننا لن نتخلى عن حق إسرائيل في العمل ضد أي عمليات مسلحة من لبنان، ولن نوقف إطلاق النار في لبنان ولن نسمح بأي تسوية دون تحقيق أهداف الحرب".

وشدد كاتس، على أنه "لن نقبل بأي تسوية لا تشمل نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.