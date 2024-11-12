أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: بلينكن قرر عدم إجراء أي تغيير حاليا في المساعدات العسكرية لإسرائيل

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر عدم إجراء أي تغيير حاليا في المساعدات العسكرية لإسرائيل".
وادعى المسؤولون أن "إسرائيل اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف الأميركية بشأن الوضع الإنساني في غزة".
وأضافوا: "واشنطن تريد رؤية مزيد من الخطوات الإسرائيلية بشأن الوضع الإنساني في غزة".
في وقت سابق، أفادت منظمات إغاثة أميركية، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة"، بأن "إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتيسير تقديم الإغاثة الكافية للمدنيين بغزة"، لافتةً الى "عرقلة إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة أدت إلى زيادة الوفيات ومعاناة المدنيين".
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