وزارة الصحة: ٨ شهداء في غارة بعلشميه وشهيد في الهرمل وشهيدين في رومين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بعلشميه أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط ثمانية شهداء وإصابة خمسة أشخاص بجروح، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".

كذلك أعلن المركز، أن "غارة العدو الإسرائيلي على المعالي في الهرمل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح، والغارة على رومين في قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخصين آخرين بجروح".