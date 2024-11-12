أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بعلشميه أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط ثمانية شهداء وإصابة خمسة أشخاص بجروح، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".
كذلك أعلن المركز، أن "غارة العدو الإسرائيلي على المعالي في الهرمل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح، والغارة على رومين في قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخصين آخرين بجروح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ٨ شهداء في غارة بعلشميه وشهيد في الهرمل وشهيدين في رومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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