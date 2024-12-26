"الجزيرة": وفد عراقي يجري مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق

أفادت قناة "الجزيرة" القطرية، بأن "وفدًا عراقيًا يضم رئيس المخابرات ومستشار رئيس الوزراء يجري مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق". وسبق وأن التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، في دمشق، مسؤولين عرباً قدموا تباعاً دعماً لبحث المستجدات، وناقش معهم الجهود المركزة في الفترة المقبلة، بينهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يعد أول وزير خارجية عربي يزور دمشق منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكذلك كانت مستجدات سوريا محور اتصالات عربية.

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