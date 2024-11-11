بريطانيا لن تكون "ضعيفة" في عهد ترامب!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال وزير الدفاع البريطاني إنه لا يتوقع أن تبتعد الولايات المتحدة عن حلف شمال الأطلسي بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للمرة الثانية.

وردا على سؤال من (سكاي نيوز) عما إذا كانت المملكة المتحدة ستكون في موقف ضعيف ومكشوف إذا ابتعدت عن حلف شمال الأطلسي مع إعادة انتخاب ترامب، أجاب الوزير جون هيلي: "لا، لكننا لن نكون في موقف ضعيف".

واضاف: "لا أتوقع أن تبتعد الولايات المتحدة عن حلف شمال الأطلسي. إنهم يدركون أهمية التحالف. إنهم يدركون أهمية تجنب المزيد من الصراع في أوروبا".

لكنه تابع قائلاً إن الدول الأوروبية في التحالف "بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد" في تمويله.

وأصر السيد هيلي على دعم الولايات المتحدة لحلف شمال الأطلسي، وأصر على وجود دعم "ثنائي الحزبية"، على الرغم من مراوغة السيد ترامب على مر السنين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ظلت في التحالف خلال فترة ولاية الرئيس المنتخب الأولى.

وخلص وزير الدفاع إلى القول: "كما أقول، فإن الرئيس ترامب لديه حق في الإيمان - القوة تعني الأمن، والأمن [يتحقق] من خلال القوة".