وفاة أكبر بطلة أولمبية في العالم المجرية أغنيش كيليتي عن 103 أعوام

الرياص - اسماء السيد - بودابست : توفيت أكبر بطلة أولمبية في العالم والناجية من الهولوكوست المجرية أغنيش كيليتي عن 103 أعوام في مستشفى بودابست بالعاصمة المجرية، وذلك وفقا لما أفاد المتحدث باسمها تاماش روث وكالة فرانس برس الخميس، مؤكدا بذلك صحة ما ذكرته نشرته صحيفة "نمزيتي سبورت الرياضية المحلية.

ودخلت الفائزة بخمس ذهبيات أولمبية في الجمباز، أولها في هلسنكي عام 1952، المستشفى الأسبوع الماضي بسبب التهاب رئوي، وذلك قبل أيام من إتمامها عامها الرابع بعد المائة الخميس المقبل.

وتبدو قصة حياة كيليتي، بما في ذلك نجاتها من الهولوكوست والمجد الأولمبي الذي حققته، وكأنها سيناريو لفيلم هوليوودي مثير يحكي قصة بطلة لا تنكسر روحها الشجاعة أبدا في مواجهة الشدائد.

وتُعتبر كيليتي لاعبة الجمباز الأكثر نجاحا في المجر بتحقيقها عشر ميداليات أولمبية، بما فيها خمس ذهبيات منها واحدة في أولمبياد هلسنكي 1952 وأربعة في أولمبياد ملبورن 1956، علما أنها حققت هذا الإنجاز بعد تخطيها عامها الثلاثين ضد منافسات أصغر منها بكثير.

ولم تكن مطاردة المجد دافعها لممارسة الرياضة بل السفر إلى الخارج، خارج الستار الحديدي للمجر المحكومة من الشيوعيين.

وقالت لوكالة فرانس برس في 2016 "كنت أتنافس لا حبا بذلك، لكن لأنني أردت أن أرى العالم".

وُلدت في التاسع من كانون الثاني/يناير 1921 وكانت تحمل اسم أغنيس كلاين، قبل تغيير كنيتها إلى كيليتي التي تبدو كنية مجرية أكثر.

واستدعيت إلى المنتخب الوطني عام 1939، قبل أن تفوز "ملكة الجمباز" بأول لقب في المجر في العام التالي، لكنها مُنعت من المشاركة في أي نشاط رياضي في وقت لاحق عام 1940 بسبب خلفيتها اليهودية.

بعد الاحتلال النازي للمجر في آذار/مارس 1944، هربت من الترحيل إلى معسكر اعتقال، وذلك من خلال الحصول على وثائق مزوّرة مقابل كل ممتلكاتها منتحلة هوية امرأة مسيحية شابة.

وعملت كخادمة منزلية أثناء اختبائها في الريف، لكنها استمرت في التدريب سرا على ضفاف نهر الدانوب خلال وقت فراغها.

وقُتل والدها والعديد من أفراد عائلتها في معسكر أوشفيتز، فيما أُنقذت والدتها وشقيقتها بفضل الدبلوماسي السويدي راوول فالينبرغ.

وعلى غرار العديد من الرياضيين المجريين، لم تعد كيليتي إلى بلدها الأم بعد أولمبياد ملبورن 1956 الذي أقيم بعد أسابيع من انتفاضة المجر الفاشلة ضد السوفيات.