شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعتزم تشكيل هيئة استشارية بسبب ترامب.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن الرئيس عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين اليوم الأحد لدراسة تأثير عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن يون أصدر أوامره للمسؤولين بتشكيل هيئة استشارية برئاسة وزير المالية تشوي سانج موك تركز على السياسات المتعلقة بالشؤون المالية والتجارية والصناعية للاستعداد لتحولات محتملة في السياسة الأمريكية. الوقود الأحفوري وأكد يون أنه في حال اتخذت الإدارة الأمريكية الجديدة توجها مرنا بشأن الوقود الأحفوري، فإن ذلك من شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على قطاع البتروكيماويات.

وفيما يتعلق بالأمن، أوضح أنه قد تكون هناك " تغيرات هيكلية" دون التوضيح، كما دعا للاستعداد الشامل للحفاظ على تحالف نشط مع الولايات المتحدة.