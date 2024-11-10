"كتائب القسام": استهداف 15 جنديًا صهيونيًا بقذيفة "RPG" والإجهاز عليهم من مسافة 0 شمال بيت لاهيا

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف قوّة صهيونيّة راجلة قوامها 15 جنديًّا بقذيفة "RPG" مضادّة للأفراد، والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدويّة، غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

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