استشهاد 33 فلسطينيًا في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 33 فلسطينيًا وأصيب وفقد العشرات تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الشهداء 13 طفلًا من عائلة واحدة، تم انتشالهم من تحت البناية السكنية المكونة من عدة طوابق، فيما لا يزال هناك العديد من المفقودين تحت الأنقاض، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ، خاصة بعد أن أعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن توقفه عن العمل قبل ثلاثة أسابيع، لتعمد الاحتلال تدمير كل معدات الإنقاذ ونفاذ الوقود.

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