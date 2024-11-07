أبو جودة بحث مع ريزا بالتنسيق بموضوع النازحين اللبنانيين ومراكز الإيواء بالبقاع

عقد محافظ البقاع كمال أبو جودة اجتماعًا في مكتبه في سراي زحلة، مع المنسّق المقيم ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة للأمم المتّحدة في لبنان عمران ريزا.
وقد تمّ التّباحث في موضوع التّنسيق بين منظّمات الأمم المتّحدة ومحافظة البقاع، في ما يتعلّق بالنّازحين اللّبنانيّين ومراكز الإيواء في المحافظة، وكيفيّة تأمين المساعدات اللّازمة.
حضر الإجتماع كلّ من منسّقة الشّؤون الإنسانيّة في الأمم المتّحدة خلود مهدي، مديرة مكتب المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين في البقاع مارغريت نواك، رئيس وحدة وصول المساعدات الإنسانيّة في الأمم المتّحدة إبراهيم دمير، المساعد الخاص للمنسّق المقيم بيار ضاهر، مسؤول الشّؤون الإعلاميّة في الأمم المتّحدة بيار بيرون، مدير مكتب برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في البقاع غارابيد هاروتنيان، منسّقة وزارة الدّاخليّة لملف النّازحين في البقاع منال رمضان؛ ومنسّق خطّة الاستجابة في وزارة الشّؤون الاجتماعيّة في البقاع حسين سالم.
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