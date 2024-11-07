أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بـ"نزاهة" نائبته كامالا هاريس و"شجاعتها" عقب هزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب. وقال بايدن في بيان بعد خطاب هاريس الذي أقرت فيه بهزيمتها "ما شاهدته أميركا اليوم كان كامالا هاريس التي أعرفها واحترمها بعمق. لقد كانت شريكة رائعة وعاملة في الشأن العام نزيهة وشجاعة وذات شخصية".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن أشاد بـ"نزاهة" هاريس و"شجاعتها" بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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