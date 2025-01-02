شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مطار أبها الدولي اليوم الخميس، 2 يناير، بإطلاق أول رحلة لها إلى المدينة منذ فترة، لتصبح الوجهة السعودية رقم 11 للقطرية.

ستسير الناقلة رحلتين أسبوعيًا إلى أبها، مما يعزز شبكة رحلاتها العالمية التي تربط أكثر من 170 وجهة.

يُعتبر استئناف هذه الوجهة إضافة جديدة ضمن خدمات الخطوط الجوية القطرية داخل المملكة، حيث يصل عدد الوجهات التي تخدمها الشركة في المملكة إلى 11، وهي: أبها، العلا، الدمام، جدة، المدينة المنورة، نيوم، القصيم، الرياض، تبوك، الطائف، وينبع.

وفي هذا الصدد، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “يسعدنا استئناف رحلاتنا إلى أبها، التي تُعد بوابتنا الحادية عشرة في السعودية. مع أكثر من 140 رحلة أسبوعية، نربط أكثر من 36,000 مسافر أسبوعيًا بين السعودية والدوحة. هذا يعكس التزامنا بتعزيز الاتصال، ودعم السياحة، وتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية بين بلدينا”.