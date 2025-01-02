شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تُعلن فتح التقديم للإيفاد في الملحقيات الثقافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للإيفاد في الملحقيات الثقافية لعام 2025.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته علي حسابها الرسمي بمنصة إكس، الاحتياج في مختلف الدول، مشيرة إلى متطلبات التقديم، ومنها: ألا تقل خدمة المتقدم عن 10 سنوات، وأن يجتاز المقابلة الشخصية وتقييم التجانس الثقافي، أن يكون من المشهود لهم بالكفاء والخبرة في مجال عمل الملحقيات، ألا تقل المدة المتبقية على بلوغه السن النظامية للتقاعد عن أربع سنوات.

وأشارت الوزارة أيضا علي أن يكون المتقدم كملحق ثقافي لا تقل مرتبته الوظيفية عن “العاشرة” إذا كان من موظفي الوزارة، او ما يعادلها إذا كان من خارج الوزارة، أن يكون المتقدم كملحق ثقافي أو مساعد ملحق ممن سبق وأن تم تكليفه بأعمال قيادية، وللمتقدم كمشرف دراسي أكاديمي يكون لديه خبرة مناسبة في مجال الإشراف الدراسي الأكاديمي.

وأضافت: ألا تقل درجة التقييم في الأداء الوظيفي عن (4 من 5) أو ما يعادلها في آخر سنتين للمتقدمين من موظفي الوزارة أو ما يعادله من المتقدمين من الخارج، كما يتطلب موافقة رئيس القطاع والرئيس المباشر للمتقدمين من موظفي الوزارة، أما إذا كان المتقدم من خارج فإن من متطلبات الترشيح موافقة جهة العمل.

كما اشترطت الوزارة إجادة المتقدم لغة البلد المرشح لها (تحدثا وكتابة) إذا كان موفدا لغير البلاد العربية أو اللغة الإنجليزية وتكون درجة اختيار الايلتس (5.5) أو ما يعادله في الاختبارات الأخرى، إذا لم يكن من خريجي جامعات تتحدث لعة بلد المحلقية المتقدم لها.

ونوهت الوزارة بأن التقديم متاح الآن وحتى 30 يناير 2025 من خلال الرابط التالي: هنا