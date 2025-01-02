شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقي لـ أحمد العوضي: طلبت أشتغل معاك لأنك بتطبطب على قلوب الناس والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان شريف دسوقى على توجيه الشكر للنجم أحمد العوضي، بعد استجابة الأخير لطلبه بالعمل معه، حيث كتب شريف دسوقى على حسابه بموقع فيس بوك: "النجم الغالى اللى ساكن قلبى، أقسم بالله ماتتصورش فرحتى قد إيه إنك قدرتنى ورديت عليا".

وأضاف شريف دسوقى: "على فكرة أنا عمرى ما طلبت من أى نجم إنى أشتغل معاه إلا أنت، عارف ليه، عشان حبيت طبطبتك على قلوب الناس فى المبادرة اللى عاملها عشان تكسبهم ويقدروا يعدوا على الأيام الصعبة، ربنا يكرمك ويحميك ويصونك ويزيدك من نعيمه يا غالى وفى قلبى".



شريف دسوقي يرد على أحمد العوضى

وكان الفنان شريف دسوقى قد كشف عن رغبته فى العمل مع النجم أحمد العوضى، وجاء ذلك فى تعليق على لايف قام به العوضى على صفحته بموقع فيس بوك، حيث قال دسوقى: "لو سمحت عاوز أشتغل معاك"، ليستجيب العوضى مباشرة لطلب شريف دسوقى ويعده بالعمل معه بكل ترحاب.

وكتب أحمد العوضى منشوراً على صفحته بموقع فيس بوك موجهاً للفنان شريف دسوقي قائلاً: "الزميل الغالي على قلوبنا شريف دسوقي أنا ماشفتش التعليق على اللايف للأسف، وطلبك على راسي يا شريف، أنا أتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وأزيد بيك وأعلى بيك، وإن شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب، وأنا من معجبينك يا شريف ومن محبين دورك الجميل مع الزميلة الغالية نيللي كريم في مسلسل بـ100 وش".



تعليق شريف دسوقى

يذكر أن الفنان شريف دسوقى ينتظر عرض فيلم "صيف 67" للمخرج أبو بكر شوقي والذى انتهى من تصويره مؤخراً، حيث يشارك فى بطولته إلى جانب نيللي كريم وأمير المصري وشريف دسوقي وأحمد كمال وعدد كبير من النجوم الشباب.

ويواصل أحمد العوضى تصوير مسلسله الجديد فهد البطل المقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أحمد العوضي قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.