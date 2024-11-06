هاريس تتقدم في ويسكونسن الحاسمة وتفوز بواشنطن العاصمة

ابوظبي - سيف اليزيد - فازت الديمقراطية كامالا هاريس بسبع ولايات وواشنطن العاصمة. لكن المنافسة لا تزال غير محسومة مع استبعاد الإعلان عن الولايات الحاسمة خلال ساعات أو حتى أيام.

تتماشى النتائج الأولية مع التوقعات، إذ من المتوقع أن تنحصر المنافسة في الولايات السبع المتأرجحة، وهي أريزونا وجورجيا وميشيجان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن.

وتقدمت هاريس على ترامب في ولاية ويسكونسن الحاسمة بتسجيل 50% مقابل 48.4% بعد فرز 42.3% من الأصوات.

وفازت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بولاية واشنطن العاصمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

بينما فازت الديموقراطية كامالا هاريس بولاية كولورادو، وفقا لتوقعات عدد من كبريات وسائل الإعلام الأميركية.

وتقدمت هاريس على ترامب في ولاية ميشيجان الحاسمة بتسجيل 50.6% مقابل 47.5% بعد فرز 20% من الأصوات.