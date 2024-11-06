شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تؤكد فقدان 89 شخصًا في الفيضانات الكارثية بفالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الإسبانية فقدان 89 شخصًا بعد أسبوع من الفيضانات الكارثية التي ضربت منطقة فالينسيا شرق البلاد، وهذا أول رقم يُعلن عنه للمفقودين.

ويتركز هذا الرقم على منطقة فالنسيا بشرق إسبانيا، والتي شهدت تسجيل 211 حالة وفاة من بين 217 حالة وفاة مؤكدة.

وقالت المحكمة العليا في فالنسيا إن الرقم يعتمد على الحالات التي قدمت فيها عائلات معلومات وعينات بيولوجية لأحبائهم الذين لم يُتمكن من تحديد مكانهم.