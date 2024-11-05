وزير خارجية السودان: التقدم بشكوى ضد تشاد لدى الاتحاد الإفريقي بتهمة تسليح متمردين

أعلن وزير العدل السّوداني معاوية عثمان محمد خير، أنّ "​السودان​ تقدّم بشكوى ضدّ ​تشاد​ لدى الاتحاد الإفريقي، لأنّها متورّطة في نقل أسلحة وذخائر إلى ميليشيا متمرّدة"، في إشارة محتمَلة لقوّات الدّعم السّريع الّتي تقاتل الجيش السّوداني منذ أكثر من عام ونصف العام. وشدّد على أنّ "هذا الأمر أدّى لوقوع أضرار على المواطنين السّودانيّين، وعلى تشاد أن تدفع تعويضات للسّودان عن هذه الأضرار".

وكانت تشاد قد نفت الشّهر الماضي، على لسان وزير خارجيّتها، "تأجيج الحرب في السودان" من خلال تزويد قوّات الدّعم السّريع بالأسلحة.

يُذكر أنّ الحرب في السودان قد اندلعت منتصف نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدّعم السّريع بقيادة حليفه ونائبه السّابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي". وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص، من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، بحسب الأمم المتّحدة والمنظّمة الدّوليّة للهجرة.