أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، أنه بناءً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومعالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يسعى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالتعاون مع جمعية بنين على تجهيز مركز إيواء داخل مدينة كميل شمعون الرياضية وفق قاعدة بيانات إحصائية تم اعدادها مسبقاً لنقل النازحين المتواجدين في الأماكن والمدارس الخاصة في محافظة مدينة بيروت الى هذا المركز. على أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة وبعد الانتهاء من عمليات التأهيل ليكون مركزاً مؤهلاً لاستقبال تلك العائلات .

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة إدارة الكوارث ببيروت: العمل على تأهيل مركز إيواء بالمدينة الرياضية لنقل النازحين من المدارس الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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