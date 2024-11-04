فحوص تظهر استقرار حالة رئيس البرازيل بعد إصابته في الرأس في تشرين الاول

خضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لفحوص بالأشعة اليوم في برازيليا، وذكر تقرير طبي أن حالته لا تزال مستقرة وذلك بعد تعرضه لإصابة في الرأس الشهر الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن مستشفى سيريو ليبانيس في برازيليا أن لولا بوسعه أداء أنشطته المعتادة وسيعاد تقييم حالته خلال أسبوع.

واوضح طبيب لولا الخاص روبرتو كاليل إن الرئيس سقط في منزله في أواخر تشرين الأول، وأصيب بنزف دماغي ضئيل وجرح في مؤخرة الرأس تطلب خياطته.

ويعمل الرئيس البرازيلي من القصر الرئاسي لكنه ألغى الرحلات الدولية، بما في ذلك رحلة مقبلة لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبك" في ليما عاصمة بيرو وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب29" في أذربيجان.