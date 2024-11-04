الشرطة الأميركية: مقتل 4 وإصابة 17 آخرين بعد اصطدام شاحنة بمركبات

قتل أربعة أشخاص وأصيب 17 آخرون في وقت متأخر أمس السبت بعد اصطدام شاحنة بأكثر من 12 مركبة متوقفة على الطريق السريع 96 في جنوب شرق ولاية ميشيغان الأميركية، حسبما أفادت شرطة الولاية.

وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع 96 بالقرب من مدينة ويبرفيل مؤقتا حيث كانت أطقم المرافق تكمل العمل في خطوط الكهرباء في المنطقة. وكانت شاحنة بمقطورة متجهة غربا في حوالي الساعة 11.45 مساء واصطدمت بالمركبات المتوقفة.

واوضحت شرطة ولاية ميشيغان في بيان، “يبدو أن سائق الشاحنة لم ير السيارات المتوقفة ولم يتمكن من إيقاف مركبته في الوقت المناسب”.

وأوضحت الشرطة أن الحادث أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنة وعدد من المركبات، مشيرة إلى أن الحادث شمل أكثر من 12 سيارة. وأكدت الشرطة مقتل أربعة أشخاص وقالت إن 17 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.