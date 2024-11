شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البوليفية تتهم أنصار الرئيس السابق باحتجاز 200 جندي كرهائن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة البوليفية، إن أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس في بوليفيا احتجزوا ما يربو على 200 جندي كرهائن، بينما تستمر الإضرابات، التي نجمت عن تحقيق بشأن اعتداء الرئيس السابق على قاصر، للأسبوع الثالث.

وأشار بيان لوزارة الخارجية إلى أن المتورطين في احتجاز الرهائن أعضاء في "جماعات غير نظامية" واتهمهم بسرقة أسلحة وذخيرة. ولم تحدد هوية الجماعات أو تفسر كيفية احتجاز الجنود كرهائن. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1806209927800578307?ref_src=twsrc%5Etfw الاحتجاجات في بوليفيا لكن الرئيس لويس آرسي قال إن من ينظمون الاحتجاجات ويهاجمون الوحدات العسكرية هم من أنصار موراليس.

ووصف آرسي، الاستيلاء على ثلاث ثكنات عسكرية في منطقة زراعات بوسط بوليفيا بأنه "عمل إجرامي بغيض تماما وبعيد عن أي مطلب شرعي لحركة الفلاحين من السكان الأصليين".