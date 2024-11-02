أفاد مراسل "الخليج 365" في بعلبك، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف اللّيل مستهدفًا منزلًا في بلدة النبي شيت".
بدوره، أشار مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت مساء أمس، بلدات الطيبة، حاريص، كونين والطيري".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية ليلًا على النبي شيت والطيبة وحاريص وكونين والطيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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