"النشرة": غارات إسرائيلية ليلًا على النبي شيت والطيبة وحاريص وكونين والطيري

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف اللّيل مستهدفًا منزلًا في بلدة النبي شيت".

بدوره، أشار مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت مساء أمس، بلدات الطيبة، حاريص، كونين والطيري".